ليبيا – جزمت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة أمر مستحيل، وذلك عقب إطلاعها على تسمية أعضاء لجنة (6+6) من المجلسين للتوافق على وضع القوانين الانتخابية.

بوقعيقيص طالبت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المبعوث الأممي بالشروع في تهيئة اللجنة رفيعة المستوى.

