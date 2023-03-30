الأمم المتحدة تؤكد دعمها لجهود أفريقيا في مكافحة الإرهاب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية في مكافحة الإرهاب وتعمل على تعزيز عملها معها على مبادرات سلام هامة.

وجاءت تصريحاته الأمين العام في اجتماع رفيع المستوى ناقش فيه مجلس الأمن الدولي مكافحة الإرهاب من خلال تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

واكد أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب القارة لإنهاء هذه الآفة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقدم مساعدة مخصصة للدول الأفريقية، بما في ذلك في مجالات الوقاية والمساعدة القانونية والتحقيقات والملاحقات القضائية وإعادة الإدماج والتأهيل وحماية حقوق الإنسان.