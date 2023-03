بن شرادة يعرب عن تمنيه بأن تسمح القوانين الانتخابية للجميع بالترشح

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الليبيين بعد عام 2011 انقسموا إلى ثلاثة أقسام.

بن شرادة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن القسم الأول من انتفض على النظام السابق، والقسم الثاني من ظل مع النظام السابق، والقسم الثالث وهو السواد الأعظم ظل ينتظر النتائج.

وأضاف بن شرادة: “وبعد اثنتي عشرة سنة حدثت متغيرات وجنح كل قسم على ما كان عليه وأخذ مسارات (حزبية، قبلية، مناطقية، عرقية، أيدولوجية) وكل منهم بحث عن زعامات تمترس خلفهم ويتكلم بأن الشارع معه”.

وتابع بن شرادة حديثه: “ها نحن اليوم مقبلون على قوانين انتخابية إن حدثت ونتمنى أن تكون هذه القوانين تسمح للكل بالدخول للسباق وسوف يظهر لكم ما لا تصدقونه من سقوط زعامات كرتونية وسوف تنتهي إلى الأبد”.

