“باتيلي” يبحث في السودان إخراج القوات الأجنبية من ليبيا

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بحضور وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق.

وقال باتيلي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة السودان للأنباء، إن زيارته للسودان تأتي في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وأضاف المبعوث الأممي، أن هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وذلك من أجل إرساء السلام والاستقرار، موضحاً أن هذه العملية تحتاج لتضافر جهود الدول المجاورة لليبيا مثل السودان وتشاد والنيجر خاصة فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأشار باتيلي، إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا تتطلع لتعاون مع دول الجوار من أجل المساعدة في معالجة الأوضاع في هذه الدولة، باعتبار أن الاستقرار فيها يمثل امتدادا للاستقرار لكل الدول المجاورة.

وأشاد بدعم السودان للجهود الدولية من أجل حل الأزمة الليبية، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة والسلطات السودانية على دعم جهود الحل السلمي في ليبيا.

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ودعا باتيلي الدول المجاورة لليبيا لبذل جهود جماعية لمراقبة حدودها وتأمينها حتى لا تكون ملاذا للمجموعات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية وذلك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.