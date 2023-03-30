إساءة للقبيلة وخطاب كراهية..قبيلة ورشفانة ترفض ما تضمنه أحد مشاهد عمل فني بث على قناة سلام

أخبارليبيا24

أعلن أعيان ووجهاء قبيلة ورشفانة رفضهم لما تضمنه أحد مشاهد عمل فني بث على قناة سلام يمس القبيلة ويسيء إليها.

واعتبرت القبيلة في بيان لها أن ذلك المشهد بإحدى حلقات مسلسل “السرايا 2” الخامسة”، يعد خطاب كراهية من عبارات وألفاظ موجهة نحو قبيلة ورشفانة، بقصد الإساءة إليها ولتاريخها.

وأكدت قبيلة وشفانة أن ما تضمنه المشهد يعد خطاب كراهية بما فيه من إشارات تحمل معاني مسيئة لهذه القبيلة المجاهدة، والذي لايمكن إلا اعتباره محاولة رخيصة، تستهدف زرع أفكار وقناعات تعيد كتابة تاريخ بلادنا وأهلها.

وذكرت القبيلة أن ماحدث يخدم توجهات سياسية معينة لا تلحق الضرر بقبيلة ورشفانة فقط، بل تحمل خطراً داهماً بالخوض المشبوه في تاريخ القبائل العربية عموماً، والمحيطة بمدينة طرابلس على وجه الخصوص، و يظهر نوايا لا تحترم شهر رمضان المعظم لدى أهل هذه البلاد، والذي يُفترض أن يكون مناسبة جامعة للقلوب و المشاعر الطيبة بين الناس.

وأكد أعيان ووجهاء ورشفانة أن حرية التعبير والعمل على إظهار الحقائق التاريخية واستخدام الدراما الفنية لا يجب أن ينتهج بأي شكل كان خطاب الكراهية والتمييز واستصغار السكان وما يجره من أحقاد و ضغائن تنهش نسيج الوطن و تقوض دعائم الأمن و السلم الاجتماعي، و هو ما ترفضه الشريعة الإسلامية السمحة، و قواعد الأخلاق، و القيم الإنسانية.

وطالبت القبيلة، إحالة مضمون هذا البيان لمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هؤلاء المدعين ومعاقبتهم استناداً إلى الأذى النفسي والمعنوي لعموم سكان المنطقة و منتمي هذه القبيلة، و لتهديدهم الصريح للسلم المجتمعي والأمن القومي.

ودعت إلى رفض هذه السلوكيات الهدامة من قبل كافة أبناء المجتمع الليبي الذي عانى من تبعات هذه الأفعال، و دفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائه، و مقدرات وطنه، لعقد من الزمن، وما الحروب التي قضت مضاجع الليبيين وشردتهم و بثت الأحقاد و الكراهية بينهم إلا نتاج هذه السلوكيات و الأعمال المشينة.

وأفاد أعيان ووجهاء ورشفانة أن أهالي المنطقة و أبناء القبيلة ماضون في المطالبة القانونية عبر القضاء الوطني للاقتصاص من كل من ساهم في هذا العمل و الذي تهدد بشكل صريح أمن الوطن.

وطالبت القبيلة مجلس النواب عبر أعضائه بالمنطقة اتخاذ الإجراءات الرادعة لصانعي ومعدي ومنتجي ومخرجي هذا العمل المشبوه و توجيه الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإجراءات.