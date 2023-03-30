الكشف عن اتفاق لترشح حفتر وإقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي

كشف المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح عن اتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري بشأن ترشح المشير خليفة حفتر وإقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

وقال الرميح في تصريحات صحفية، أن النقاط الخلافية سيتم تجاوزها حيث تم الاتفاق على تقاعد العسكريين وأن يُقدم العسكري استقالته الفعلية قبل الانتخابات بـ3 أشهر .

وأشار الرميح الى أنه تم الاتفاق على بند مزدوجي الجنسية بأن يُقدم المترشح ما يفيد تنازله بشكل قانوني عن الجنسية الأجنبية قبل الجولة الأخيرة من الانتخابات.

وأوضح الرميح أن النقطة الخلافية الوحيدة التي سيقف عندها النواب والدولة هي من لديه حكم قضائي وتحديدًا يقصدون سيف الإسلام معمر القذافي.

وقال الرميح أن النواب والدولة اتفقا على إلغاء جملة “حكم بات نهائي” وأبقوا على عبارة “من عليه حكم قضائي”.

وأضاف أن النواب والدولة يريدان بهذا النص تفصيل قانون لاستبعاد سيف الإسلام معمر القذافي.