أبوشعالة: عملية اختيار أعضاء لجنة 6+6 أثارت أزمة داخل مجلس الدولة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، إبراهيم أبوشعالة:” على الليبيين الضغط على مجلسي النواب والدولة للذهاب إلى الانتخابات.

وأضاف أبوشعالة، في تصريحات صحفية، أن اختيار رئاسة المجلس للجنة “6+6″ مُخالف للائحة الداخلية، لكونها اختيرت بالتزكيات، ولم يُصوت عليها أعضاء المجلس.

وتابع:” هناك انقسامات بهيئة رئاسة المجلس على خلفية اختيار أعضاء لجنة “6+6″ دون الرجوع لأعضاء المجلس”.

وشد على أن أعضاء مجلس الدولة المعترضين على التعديل الدستوري الـ13 أبلغوا البعثة الأممية بموقفهم منه، لإصداره بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها بمجلس النواب.