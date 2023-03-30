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أبوشعالة: عملية اختيار أعضاء لجنة 6+6 أثارت أزمة داخل مجلس الدولة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، إبراهيم أبوشعالة:” على الليبيين الضغط على مجلسي النواب والدولة للذهاب إلى الانتخابات.

وأضاف أبوشعالة، في تصريحات صحفية، أن اختيار رئاسة المجلس للجنة “6+6″ مُخالف للائحة الداخلية، لكونها اختيرت بالتزكيات، ولم يُصوت عليها أعضاء المجلس.

وتابع:” هناك انقسامات بهيئة رئاسة المجلس على خلفية اختيار أعضاء لجنة “6+6″ دون الرجوع لأعضاء المجلس”.

وشد على أن أعضاء مجلس الدولة المعترضين على التعديل الدستوري الـ13 أبلغوا البعثة الأممية بموقفهم منه، لإصداره بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها بمجلس النواب.

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أبوشعالة أعضاء لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة

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صحيفة الساعة 24

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