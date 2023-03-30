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وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة يجري زيارة لبلدية ورشفانة بدعوة على مأدبة افطار جماعي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال “بدر الدين التومي”، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات، والأمين العام للمجلس الأعلى للادارة المحلية، ومديرو الإدارات والمكاتب والجهات التنفيذية التابعة للوزارة زيارة لبلدية ورشفانة.

وجاءت زيارة التومي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة بدعوة على مأدبة افطار جماعي.

وتهدف هذه الزيارة التي قامت بها البلدية لتعزيز التعاون ومناقشة برامج البلدية ومشاريعها وخططها المستقبلية.

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صحيفة المرصد الليبية

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