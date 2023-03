ليبيا – أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال “بدر الدين التومي”، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات، والأمين العام للمجلس الأعلى للادارة المحلية، ومديرو الإدارات والمكاتب والجهات التنفيذية التابعة للوزارة زيارة لبلدية ورشفانة.

وجاءت زيارة التومي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة بدعوة على مأدبة افطار جماعي.

وتهدف هذه الزيارة التي قامت بها البلدية لتعزيز التعاون ومناقشة برامج البلدية ومشاريعها وخططها المستقبلية.

Shares

The post وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة يجري زيارة لبلدية ورشفانة بدعوة على مأدبة افطار جماعي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية