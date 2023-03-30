ضبط شاحنة على متنها أكثر من مليوني قرص مخدر في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، اليوم الخميس، عن ضبط شاحنة على متنها أكثر من مليوني قرص مخدر، وذلك في استيقاف أمني غرب العاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضحت الوزارة أن الشاحنة جرى ضبطها من قبل أعضاء مكتب تحريات جهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع اللواء 52 التابع للمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وقالت الوزارة إن الشاحنة جرى ضبطها بالقرب من بوابة 27 غرب طرابلس بقيادة شخص يدعى (م.ع.ب) ليبي الجنسية وعلى متنها كمية من الأقراص المخدرة، مقدرة الكمية بحوالي مليوني و280 ألف قرص نوع ليريكا.