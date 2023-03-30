اللواء سعيد عويدات الأمير..السنوسي: رغم ظلم انقلاب سبتمبر نستذكر مواقف نبيلة لبعض أركانه

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استذكر الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” موقفًا وصفه بالنبيل لأحد أركان نظام العقيد القذافي.

وقال السنوسي في تغريدته :”على الرغم من الظُلم الذي حاق بنا من نظام انقلاب سبتمبر، إلا أننا نستذكر بتأني مواقف نبيلة وإنسانية لبعض أركانه”.

وتابع الأمير “موقف المرحوم اللواء سعيد عويدات تجاه مرض والدي الأمير الحسن الرضا السنوسي – ولي العهد الراحل – رحمه الله ، عندما قدم لنا كل المساعدة الممكنة لإتمام عملية سفره للخارج للعلاج وإقناع العقيد القذافي بالموافقة على هذا الأمر”.

وأضاف السنوسي :”هذا الموقف جاء في وقت كان الكثيرون يخشون ذكر اسم عائلتنا بشكل علني”.

وختم الأمير تغريدته :”الخصومة لا تعني بالضرورة أن يتخلى الإنسان عن آدميته وأخلاقه خصوصاً تجاه أخوته في الوطن”.