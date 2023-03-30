التربية والتعليم: الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادات العامة ووضع اسئلة امتحانات شهادتي الاساسي والثانوي

ناقش المدير العام للمركز الوطني للامتحانات الأستاذ السيد أحمد مسعود مع مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الأستاذ سعد القمودي في اطار الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادات العامة وضعية أسئلة امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وكذلك مراجعة المحذوفات من المقررات الدراسية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، فقد تبادل الحاضرون النقاش حول مراعاة الأسئلة لجدول المواصفات والأوزان النسبية في وضعية الأسئلة.

وخلص الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الوطني للامتحانات لتطابق المقررات الدراسية للشهادتين التي اعتمدها مركز المناهج التعليمية مطلع العام الدراسي مع الاسئلة المعدة من المفتشين التربويين المكلفين بإعداد أسئلة الامتحانات .