عائشة القذافي تكشف سر إختفاء رفات جدتها التي تحمل اسمها

كشفت الدكتورة عائشة معمر القذافي، تفاصيل خاصة عن علاقتها بجدتها عائشة بن نيران والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسر تسميتها، ومصير رفاتها الذي تمت سرقته بعد نبش قبرها، من قبل عناصر الجماعات المتطرفة الذين سيطروا على البلد عقب أحداث 2011.

وننشر في هذا السياق النص الكامل للتدوينة المطولة التي نشرتها عائشة القذافي، على حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، التي قالت فيها:

في نهايات الأسبوع والإجازات يبقى بيت الجدة هو بيت العائلة الكبير الذي يحمل تفاصيل الجمعة واللمة.. ولذا دعوني أحدثكم عن جدتي.. عائشة علي بن نيران والدة أبي التي يرقد قبرها في مسجد في وادي جارف بمدينة سرت مسقط رأس أبي.. حيث كنا في كل زيارة إلى الوادي نقف ونحن أطفال نقرأ الفاتحة.. كنت طفلة لا أفهم ما معنى قبر وموت… وأصبحت عادة في كل زيارة وأصبحت مع العمر أعرف أن هذا القبر يضم جدتي التي أحمل اسمها وبقيت كلما أقرأ الفاتحة أرمي بعيني إلى أبي .. كان يقرأ الفاتحة بسكون مهيب وهدوء كأنه يحدثها عبر كلام الله..

توفيت جدتي وعمري سنتان.. أخبرتني أمي أنها عندما حملتني بين يديها قالت: “جاءت عائشة .. إذاً ترحل عائشة” وكأنها أرادت أن تقول جاء قلب يشبه قلبي لأبني الوحيد..

أطلت الحديث لكي أخبركم إن رفاتها نُبش وسُرق وما تبقى حُرق في نكبة 2011 ولا نعلم عنها شيئاً إلى اليوم!!! إلا أنني على يقين إن صدى صوت أبي لايال يملأ المكان ..( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)..

لا أنسى: سرقوا عظام جدتي عائشة، وكان بجوارها عم والدي أحميد وزوجته مرضية.. وسرقوا أيضا عظام الشهيد عزالدين عجاج الذي دفن بجوارهم حديثاً.