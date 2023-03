ليبيا – قال عضو لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلس الدولة أحمد الأوجلي إن اللجنة شكلت وفق اللائحة الداخلية للمجلس ولا خلاف بشأن قانونيتها.

الأوجلي أكد في تصريح لمنصة “فواصل” أنه تم توجيه دعوة رسمية لنظيرتهم في مجلس النواب وستعقد أول جلسة الأسبوع القادم في طرابلس.

وأشار إلى أنه وفق لائحة المجلس، ستكون الجلسة الأسبوع الأول من بداية شهر أبريل المقبل.

