الغرياني يوضح شرط الترشح بالانتخابات الرئاسية

قال مفتي ليبيا الصادق الغرياني أن الترشح للانتخابات الرئاسية مفتوح للجميع بشرط أن كل مترشح يأتي بشهادة براءة بأنه لم يرتكب جرائم .

وأضاف الغرياني في تصريحات تلفزيونية أن الطريق إلى الانتخابات سهل وبسيط بأن يكون تحت هذه الحكومة المعترف بها .

وتابع الغرياني قائلًا : “لن نقبل بأي حكومة انتقالية أخرى لأن هذه لعبة من ألاعيب الأمم المتحدة” .

وأشار الغرياني أن الأمم المتحدة تستطيع إجراء الانتخابات في ظل الانقسام وتستطيع أن تفرضها على حفتر وغيره

وأوضح الغرياني أن الانتخابات لن تستغرق وقت فالقوانين جاهزة وأجريت الانتخابات على أساسها عام 2012.