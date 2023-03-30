الفلاح: آلية اختيار أعضاء مجلس الدولة بـ«لجنة 6+6» مخالفة

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح:” تمّت تزكية أعضاء لجنة 6+6 من الأعضاء المؤيّدين وقاطعها الرافضون”.

وأضاف الفلاح، في تصريحات صحفية، أن آلية اختيار اللجنة مخالفة للمادة 92 من اللائحة الداخلية للمجلس وصدرت بقرار من رئيس المجلس خالد المشري.

وأعلن مجلس الدولة الاستشاري، برئاسة خالد المشري، في وقت سابق، عن اختيار ممثليه في لجنة 6+6 المختصة بإعداد القوانين الانتخابية مع مجلس النواب.

ووفق قرار مجلس الدولة الاستشاري رقم 7 لسنة 2023 تشكل لجنة من الأعضاء عمر أبوليفة وأحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وفتح الله محمد حسين، وفوزي العقاب، وماما سليمان.

وقال مجلس الدولة إن المشري عقد اليوم الأربعاء، اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس، وأنه جرى اختيار “عمر أبوليفة” رئيسا لها بإجماع أعضائها.

وبحسب بيان المجلس تم توجيه دعوة إلى لجنة مجلس النواب للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل، لإنجاز عمل اللجنتين في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام.