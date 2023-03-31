بسبب الفراغ السياسي.. المنقوش تتفقد مرافق وزارتها

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة، في افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز “المبنى الرخامي” المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحسب بيان خارجية المنقوش، فإنها اطلعت على العرض المرئي وناقشته مع الجهة المنفذة، كما أبدت بعض الملاحظات على ذلك، هذا وحثتهم على مواصلة عملهم الدؤوب والإسراع في الإنجاز، مؤكدة أهمية هذا المبنى التاريخي للدولة الليبية، والذي يصل تاريخه لأكثر من 90 عاماً.

وتفقدت المنقوش مبني إدارة المراسم بمقر وزارة الخارجية؛ وذلك بعد استكمال صيانته بناءً على تعليماتها خلال زيارتها السابقة بتاريخ 21 يوليو2022م.