الحصادي يرد على فتوى الغرياني..الفتوى التي تفرق بين الناس “شاذة تحركها أحقاد”

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رد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي على فتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني حول اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب البلاد في طرابلس.

وأبدى الحصادي في تغريدة على “تويتر” رفضه لأي فتوى تدعو الفتوى للتفريق بين الناس وللاستمرار فى الخصومة والنزاع والاقتتال، وترفض أي تقارب وتصالح.

وقال عضو الأعلى للدولة :”عندما تدعو الفتوى للتفريق بين الناس وللاستمرار فى الخصومة والنزاع والاقتتال، وترفض أي تقارب وتصالح بين أبناء الوطن يحقن الدماء ويؤلف بين القلوب؛ بحجج واهية، فاعلم أنها فتوى شاذة تحركها أحقاد و أوهام وأهواء”.

وكان الغرياني اعتبر أنّ القيادات العسكرية الحاضرة في الاجتماع الذي نظمته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يوم الأحد الماضي بالعاصمة طرابلس بأنها تمثل أطرافاً لم تتب إلى الله، وبالتالي المصالحة معها غير جائزة.

وطالب المفتي المعزول المشاركين في اجتماع طرابلس من المنطقة الغربية إلى التراجع عن الاتفاقات مع وفد القيادة العامة والعودة إلى الجهاد الثابت، لأنّ الجلوس مع الوفد القادم إلى طرابلس مضيعة للوقت.