وزارة نفط الدبيبة: الإنتاج المبكّر من حقل “إيروان” بحوض مرزق يعد أول إضافة إنتاجية من حقل نفطي جديد

ليبيا – ثمنت وزارة النفط والغاز في حكومة الدبيبة المجهود المثمر الذي قامت به إدارة شركة زلاف ليبيا للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، ومجهودات موظفيها وفنييها.

الوزارة وفي بيان لها اطلعت المرصد على نسخة منه، أوضحت أن الإنتاج المبكّر بدءًا من حقل إيروان الواقع بحوض مرزق النفطي الذي يعدّ تدشيناً لأول إضافة إنتاجية من حقل نفطي جديد.

كما تثمّن وزارة النفط والغاز جهود الشركة في المباشرة بربط حقل الشادر بحقل الفارغ، بحيث يبدأ الإنتاج من هذا الحقل المكتشف منذ سنوات، ولم يتمّ تطويره إلّا الآن على أيدي أبناء شركة زلاف ليبيا .

