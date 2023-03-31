وزير الخارجية التونسي يشدد على ضرورة الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا

الوطن| رصد

شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية خدمة لمصالح البلدين.

واستقبال عمار بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بتونس مصطفى قدارة، الذي قدم له تهانيه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وقالت الخارجية التونسية، إن عمار أكد على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون بين تونس وليبيا والارتقاء بها لتجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين في إطار التضامن الذي يميز العلاقات بين البلدين.

وجدد عمار للقائم بالأعمال الليبي التأكيد على وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لكل الجهود الهادفة إلى إنجاح المسار السياسي في هذا البلد الجار بقيادة وملكية ليبية.