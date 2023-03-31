وزير الخارجية التونسي: ندعم جهود إنجاح المسار السياسي الليبي

استقبل وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بتونس، مصطفى قدارة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن قدارة قدم لعمار تهانيه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، وأكد الوزير التونسي بهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون بين تونس وليبيا والارتقاء بها لتجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين في إطار التضامن الذي يميّز العلاقات بين البلدين.

وشدّد عمار على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية خدمة لمصالح البلدين، وجدّد وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لكل الجهود الهادفة إلى إنجاح المسار السياسي بقيادة وملكية ليبية.