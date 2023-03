بوفايد: أعضاء مجلس الدولة يرفضون طريقة التزكية للجنة المشتركة والتعديل الدستوري

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن أعضاء مجلس الدولة يرفضون طريقة التزكية للجنة المشتركة، وكذلك التعديل الدستوري.

بوفايد وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أوضح أن البعثة الأممية ستقبل بأي توافق ولو كان غير صحيح وستمضي في خطة باتيلي.

ورأى أن تطبيق الخطة الأممية لن يكون سهلًا في ظل الطريقة المخالفة من مجلس الدولة في اختيار اللجنة.

بوفايد وصف التوافق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري بأنه “هش” وما يوحدهم هو موضوع تغيير السلطة التنفيذية.

