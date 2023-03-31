مكتب النائب العام: القبض على متهم في واقعة خطف فتاة بطرابلس

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أكد مكتب النائب العام أن عناصر الوحدات العسكرية في مدينة سرت تمكنوا من ضبط المتهم بارتكاب واقعة خطف فتاة مدة ثلاثة أشهر في طرابلس.

وأضاف المكتب أن النيابة العامة كلفت جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ؛ بمباشرة إجراءات الاستدلال في جرائم القتل؛ والشروع فيه ؛ والخطف؛ والتهديد؛ ثم سماع أقوال المقبوض عليه حيال الواقعات جميعها؛ وعرض الأوراق على النيابة العامة خلال المواعيد المرعية .

وأشار المكتب إلى أن النائب العام كان قد وجه بمباشرة الإجراءات التي تلزم التحقيق ، بما في ذلك إجراء ضبط المتهم (إ . ح ) وإحضاره.

وذكر أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات أخذ في تقديم المعلومات اللازمة لغاية تحديد مكان وجود الفتاة ؛ فترتَّب عن ذلك وصول الضابطة القضائية إليها ؛ ثم تسليمها إلى ذويها.