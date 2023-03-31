النائب العام يكلف «الردع» بالتحقيق في واقعة خطف فتاة وحجزها 3 أشهر بطرابلس

كلف النائب العام الصديق الصور، ما يعرف بـ«جهاز الردع» الذي يقوده عبدالرؤوف كاره، بالتحقيق مع المقبوض عليه في واقعة خطف فتاة وحجز حريتها لمدة 3 أشهر غرب مدينة طرابلس.

وبحسب بيان النائب العام، تابع النائب العام حادثة خطف فتاة تدعى (س. ا. س) وحجز حريتها مدة ثلاثة أشهر غربي مدينة طرابلس؛ فوجه بمباشرة الإجراءات التي تلزم التحقيق، بما في ذلك إجراء ضبط المتهم (إ . ح ) وإحضاره.

وأضاف البيان:” أخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في تقديم المعلومات اللازمة لغاية تحديد مكان وجود الفتاة، فترتَّب عن ذلك وصول الضابطة القضائية إليها ثم تسليمها إلى ذويها.

وتابع البيان:” وفي سياق تنفيذ التدابير الاحتياطية، تمكن عناصر الوحدات العسكرية في مدينة سرت من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، فكلفت النيابة العامة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ؛ بمباشرة إجراءات الاستدلال في جرائم : القتل والشروع فيه والخطف والتهديد، ثم سماع أقوال المقبوض عليه حيال الواقعات جميعها؛ وعرض الأوراق على النيابة العامة خلال المواعيد المرعية .