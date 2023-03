الجزائر تؤكد استعدادها لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعبرين الحدوديين الدبداب و عين قزام

ليبيا- قال المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي إن بلاده مستعدة لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعبرين الحدوديين الدبداب وعين قزام.

خالدي وفي تصريحات صحفية الأربعاء نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال” أكد أن مصالح الجمارك في بلاده تعمل جاهدة من أجل الترويج للمنتوج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي، في إطار تنفيذ السياسة المسطرة في هذا المجال من طرف السلطات العليا للبلاد.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر، موضحًا أن الهدف الوحيد لمصالح الجمارك هو التعجيل بعمليات التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والسماح بدخول المنتوج الجزائري إلى الأسواق الإفريقية.

