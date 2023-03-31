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قزيط: اللجنة المكونة من قبل مجلس الدولة قانونية ولا وقت للاعتراض

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط على قانونية تشكيل أعضاء لجنة (6+6) من مجلس الدولة وتمت بموافقة كل أعضاء المجلس.

وأشار “قزيط” في تصريحات صحفية الى جاهزية  المجلس لدعم اللجنة لان مهمتها ليست سهلة ومحفوفة بالصعاب

ولفت الى ان التحفظات والاعتراضات على كيفية اختيار أعضاء اللجنة لامجال لها  في الوقت الحالي وخاصة في الوقت الذي تمر به لبلاد داعيا الى ضرورة الوصول الى حل للأزمة الليبية

موضحا ان اللغم الحقيقي الذي يجب الحذر منه هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي.

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الوطن الليبية

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