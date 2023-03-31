ضبط مدير قرية سياحية في بنغازي استولى على “شاليهات” بعقود مزورة

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كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي ضبط مدير قرية سياحية زور ملكية عدد من الشاليهات التي يديرها مستغلا غياب ملاكها الأصليين.

وأوضحت الإدارة أن الواقعة بدأت بعد إحالة محضر من النيابة العامة لجهاز البحث الجنائي محرر في وقت سابق لدى أحد مراكز الشرطة في مدينة بنغازي، وينص على شكوى مقدمة من مواطن تم الاستيلاء على الشاليه الخاص به.

وأفادت مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز باشر العمل على الواقعة حيث تم استدعاء مقدم الشكوى الذي أفاد بأنه اشترى الشاليه في عام 1996 وهو غير مكتمل البناء.

وأشارت الإدارة إلى أنه الشاكي ذكر أنه حضر إلى القرية السياحية التي في 2019 ولم يستطع التعرف على الشاليه الخاص به كونه وجد أن جميع الشاليهات هناك مكتملة البناء.

واضافت إدارة البحث الجنائي أن الشاكي تقدم بشكوى لدى أحد مراكز الشرطة إلا أنه يأس من عدم التوصل لأي نتيجة لمدة 3 سنوات.

واكدت أن ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز استدعى مسؤولي الشركة العقارية التي قامت ببناء الشاليهات في تلك القرية وتم التعرف على موقع الشاليه من خلالهم.

ولفتت إدارة البحث الجنائي إلى أنه تم استدعاء الشخص المتواجد بذلك الشاليه والذي أحضر عدد 7 عقود توضح انتقال ملكية الشاليه لأكثر من شخص.

وأضافت الإدارة أنه بالاطلاع على تلك العقود تم استدعاء جميع من ذكرت أسمائهم فيها والاستدلال معهم تم التعرف على العقد المزور كما تم التعرف على الجاني وهو مدير إدارة القرية السياحية الحالي.

وذكرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه بعد مثول المطلوب أمام ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية قام بإحضار كشوفات توضح الملاك وبمقارنتها بالكشوفات المتواجدة بالمكتب تبين بأنها مزورة.

وبينت الإدارة أنه تم كذلك الكشف عن وجود إجراءات بحوزته لعدد 4 شاليهات تبين بأنه قام بتزويرها أيضا للاستيلاء على الشاليهات بموجبها.

وأوضحت أن مكتب مكافحة الظواهر السلبية تواصل مع الملاك الأصليين لتلك الشاليهات والاستدلال معهم وتدوين أقوالهم قبل إحالة المحضر مع الموقوف للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.