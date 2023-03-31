باتيلي يلتقي عبدالفتاح البرهان ويطلعه على جهود البعثة لإعادة استقرار ليبيا

العنوان – السودان

أطلع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على جهود البعثة لإعادة الاستقرار والسلام إلى البلاد.

وأكد باتيلي عقب لقائه البرهان في الخرطوم أنه تطرق إلى مباحثات عودة المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أكد أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا سيسهم في استقرار المنطقة برمتها.

وأشار إلى أنه التقى كذلك في الخرطوم بوزير خارجية السودان المكلف، علي الصادق، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في ليبيا.

وتابع المبعوث الأممي :”توافقت آراؤنا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك أمن الحدود بين البلدين”.

وذكر باتيلي أن وزير الخارجية المكلف عبر عن دعم الحكومة السودانية للمساعي الحميدة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية المستعصية، وقيادة البلاد إلى انتخابات شاملة.