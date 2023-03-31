شط الحرية الحلقة الثامنة.. الشعب الليبي في خدمة المسؤولين

عرضت اليوم الخميس الحلقة الثامنة من مسلسل شط الحرية، التي كانت بعنوان “الفندق”، والتي تناولت بشكل غير مباشر عن حال المسؤولين في السلطة.

وأشارت الحلقة إلى أن المسؤولين في السلطة بدلاً من تقديم الخدمات للشعب، يستعينون بالمواطنين لخدمتهم.

وتدور أحداث الحلقة حول زيارة وزير إلى أحد المناطق فاستعان أحد المسؤولين المحليين بأهالي المنطقة لإنشاء فندق وهمي لاستقبال الوزير وتوفير خدمات الاستضافة له.

وأثار مسلسل شط الحرية ضجة في ليبيا منذ بدء عرض حلقات الجزء الخامس مع بداية شهر رمضان الجاري، والتي سلط خلالها الضوء على عدة مشاكل يعاني منها الليبيين وعلى المواقف السياسية التي تتخذها السلطات.

وتناول مسلسل شط في الحلقات الماضية عدة قضايا تهم المواطن الليبي، منها تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، والمعاناة في التعامل مع المصارف ومشكلة نقص الكهرباء.

وشط الحرية هو مسلسل ليبي كوميدي يتناول العديد من المواضيع الاجتماعية والسياسية ويعرض في شهر رمضان وهو من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي من إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا.

Trending نائب رئيس الحكومة المكلفة: سنجري جولات تفقدية للجنوب الليبي لتوفير احتياجات المواطنين