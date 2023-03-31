المرصد التونسي: عودة قريبة لـ 4 نساء تونسيات من السجون الليبية

الوطن| رصد

أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان “مصطفى عبد الكبير”، أنّه سيتم قريباً وبتنسيق وإشراف بين السلطات الليبية والتونسية، عودة 4 نساء تونسيات وأطفالهن الـ5، كُن موقوفات في السجون الليبية منذ سنة 2016 بسبب تورط أزواجهن بالانتماء إلى تنظيم داعش.

عبد الكبير وفي تصريح له رصده موقع الوطن، بيّن أن المحكمة العليا الليبية كانت قد قضت مؤخرا بتبرئة النساء فيما أصدرت أحكاماً أخرى سجنية تراوحت بين 6 و16 سنة في حق 10 نساء وأطفالهن الـ15.

وعبر المرصد عن انشغاله من وضعية الأطفال الذين سيُتمّون الفترة السجنية مع أمهاتهم، داعياً السلطات التونسية والليبية إلى البحث عن حلول مشتركة تراعي المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال، وصيغة إنسانية لحمايتهم، والتحرك العاجل لبحث صيغة تكفل حقوقهم في التعلم والعيش في فضاء أوسع وتحسين ظروفهم بالاتفاق بين السلطات التونسية والليبية.