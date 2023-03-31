أبرزها ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة..باتيلي: أطلعت البرهان على جهود البعثة لإعادة استقرار ليبيا

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على جهود البعثة لإعادة الاستقرار والسلام إلى البلاد.

وأضاف باتيلي الذي يزور السودان، انه أطلع البرهان على جهود عودة المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية.

وأوضح المبعوث الأممي أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أكد أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا سيسهم في استقرار المنطقة برمتها.

وأفاد باتيلي أنه التقى كذلك في الخرطوم بوزير خارجية السودان المكلف، علي الصادق، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في ليبيا.

وتابع المبعوث الأممي :”توافقت آراؤنا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك أمن الحدود بين البلدين”.

وذكر باتيلي أن وزير الخارجية المكلف عبر عن دعم الحكومة السودانية للمساعي الحميدة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية المستعصية، وقيادة البلاد إلى انتخابات شاملة.