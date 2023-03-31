معزب: اختيار لجنة الستة مخالف لنظام مجلس الدولة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إن تسمية ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+6

تمت بالمخالفة للنظام الداخلي للمجلس.

وأضاف معزب في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن المادة 92 من النظام الداخلي نصت على انتخاب أي لجنة تواصل مع مجلس النواب مباشرة من القاعة وليس عن طريق التزكيات.

وتابع: المادة 93 نصت بإلزام اللجنة بعرض نتائجها على مكتب الرئاسة أولا بأول، ويقدم مكتب الرئاسة ملخصا إلى لجان المجلس لإبداء ملاحظاتهم ثم يتم عرض الموضوع كله على المجلس لإقراره.

وأكد معزب أن كل ما ذكر غير متوفر في اللجنة المشتركة حيث تملك كل الصلاحيات للمجلسين وتستطيع أن تقرر ما تتوافق عليه ورأيها ملزم ونهائي، ومن هنا تأتي الخطورة، وفق قوله.