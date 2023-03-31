ليبيا الان

معزب: اختيار لجنة الستة مخالف لنظام مجلس الدولة

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إن تسمية ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+6
تمت بالمخالفة للنظام الداخلي للمجلس.

وأضاف معزب في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن المادة 92 من النظام الداخلي نصت على انتخاب أي لجنة تواصل مع مجلس النواب مباشرة من القاعة وليس عن طريق التزكيات.

وتابع: المادة 93 نصت بإلزام اللجنة بعرض نتائجها على مكتب الرئاسة أولا بأول، ويقدم مكتب الرئاسة ملخصا إلى لجان المجلس لإبداء ملاحظاتهم ثم يتم عرض الموضوع كله على المجلس لإقراره.

وأكد معزب أن كل ما ذكر غير متوفر في اللجنة المشتركة حيث تملك كل الصلاحيات للمجلسين وتستطيع أن تقرر ما تتوافق عليه ورأيها ملزم ونهائي، ومن هنا تأتي الخطورة، وفق قوله.

 

الوسوم

ليبيا مجلس الدولة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك