اختطف رئيس جهاز الأمن الداخلي طرابلس، اللواء رشيد الرجباني، من أمام منزله بحي الأندلس، على يد مسلحين مجهولين.

وقال شهود عيان إن مسلحون على متن 3 سيارات مُعتمة، اختطفوا اللواء رشيد الرجباني، أثناء خروجه للصلاة، ليلة الأمس، واقتادوه لجهة مجهولة.

وذكرت مصادر إن عائلة اللواء الرجباني تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام وطالبته بالتدخل للإفراج الفوري عنه وتقديم الخاطفين للعدالة.

Trending “الرئاسي الليبي” يرحب بجهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لإجراء الانتخابات

حكومة الوحدة: جميع السلع متوفر بالأسواق الليبية وبأسعار مقبولة عدا اللحوم

نائب رئيس الحكومة المكلفة: سنجري جولات تفقدية للجنوب الليبي لتوفير احتياجات المواطنين

بن قدارة: نسعى لتطوير مصافي النفط في ليبيا والاستغناء عن استيراد المحروقات

“صورة جماعية” أم تعاون عسكري ليبي حقيقي؟

The post اختطاف رئيس جهاز الأمن الداخلي بطرابلس على يد مسلحين مجهولين appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا