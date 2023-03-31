أبو شعالة: اختيار رئاسة المجلس للجنة 6+6 مخالف للائحة الداخلية 

الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة، إبراهيم أبوشعالة، إن على الليبيين الضغط على مجلسي النواب والدولة للذهاب إلى الانتخابات.
وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الخميس أن اختيار رئاسة المجلس للجنة “6+6” مُخالف للائحة الداخلية، لكونها اختيرت بالتزكيات، ولم يُصوت عليها أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هناك انقسامات بهيئة رئاسة المجلس على خلفية اختيار أعضاء لجنة “6+6” دون الرجوع لأعضاء المجلس.
وبين أبو شعالة أن أعضاء مجلس الدولة المعترضين على التعديل الدستوري الـ13 أبلغوا البعثة الأممية بموقفهم منه، لإصداره بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها بمجلس النواب.
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