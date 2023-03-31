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أبو شعالة: اختيار رئاسة المجلس للجنة 6+6 مخالف للائحة الداخلية 

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد 

قال عضو مجلس الدولة، إبراهيم أبوشعالة، إن على الليبيين الضغط على مجلسي النواب والدولة للذهاب إلى الانتخابات.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الخميس أن اختيار رئاسة المجلس للجنة “6+6” مُخالف للائحة الداخلية، لكونها اختيرت بالتزكيات، ولم يُصوت عليها أعضاء المجلس.

وأشار إلى أن هناك انقسامات بهيئة رئاسة المجلس على خلفية اختيار أعضاء لجنة “6+6” دون الرجوع لأعضاء المجلس.

وبين أبو شعالة أن أعضاء مجلس الدولة المعترضين على التعديل الدستوري الـ13 أبلغوا البعثة الأممية بموقفهم منه، لإصداره بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها بمجلس النواب.

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إبراهيم أبوشعالة لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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