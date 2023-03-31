الوحدات العسكرية في سرت تضبط متهمًا خطف فتاة وحجز حريتها 3 أشهر

العنوان – طرابلس

أعلن مكتب النائب العام، تمكن الوحدات العسكرية في مدينة سرت، من ضبط متهم في واقعة خطف فتاة وحجز حريتها لمدة 3 أشهر في طرابلس.

وذكر المكتب أن النائب العام تابع حادثة خطف فتاة تدعى (س. ا. س)؛ وحجز حريتها مدة ثلاثة أشهر غربي مدينة طرابلس.

وأكد المكتب أن النائب العام وجه بمباشرة الإجراءات التي تلزم التحقيق، بما في ذلك إجراء ضبط المتهم (إ . ح) وإحضاره.

وأشار إلى أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات أخذ في تقديم المعلومات اللازمة لغاية تحديد مكان وجود الفتاة؛ فترتَّب عن ذلك وصول الضابطة القضائية إليها؛ ثم تسليمها إلى ذويها.

وأوضح أنه في سياق تنفيذ التدابير الاحتياطية؛ تمكن عناصر الوحدات العسكرية في مدينة سرت من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

وذكر أن النيابة العامة كلفت جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بمباشرة إجراءات الاستدلال في جرائم (القتل، والشروع فيه، والخطف، والتهديد)؛ ثم سماع أقوال المقبوض عليه حيال الواقعات جميعها؛ وعرض الأوراق على النيابة العامة خلال المواعيد المرعية.