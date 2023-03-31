معلقًا على لقاء القيادات العسكرية في طرابلس..الحصادي: الإصلاح قيمة عظيمة

العنوان – طرابلس

قال عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي إن الإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتخاصمين والمتقاتلين قيمة عظيمة وكل خطوة تقربنا من الإصلاح بين الناس ينبغي أن نخطوها.

وأضاف الحصادي في تغريدة عبر حسابه على تويتر” :”لمكانةالإصلاح بين الناس ورفعته فى ديننا السمح، فقدأجيز الكذب -وهو محرم- للإصلاح بين الناس”.

وكان الحصادي قال في تغريدة سابقة :”دعمنا ومازلنا ندعم أي خطوة تقرب بين الليبيين وتحقن الدماء وتعيد السيادة وتحقق الاستقرار وتنهي الحرب وتوصل للإنتخابات”.

وتابع عضو الاعلى للدولة :”لقاء طرابلس خطوة فى الاتجاه الصحيح؛ فلا تلتفوا إلى الأصوات الناشزة”.

وختم تغرديته :”كل التقدير للتيار الوطني التوافقي السباق الذى تحمل أعباء تمهيد الطريق أمام هذه الخطوة”.