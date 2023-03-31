الفلاح: آلية اختيار لجنة 6+6 مخالفة لقانون المجلس وصدرت بقرار من المشري

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس الدولة ماجدة الفلاح، إن أعضاء لجنة 6+6 تمت تزكيتهم من الأعضاء المؤيّدين داخل المجلس بينما قاطعها الرافضون لها.

الفلاح وفي تصريحات صحفية أضافت أن آلية اختيار اللجنة مخالفة للمادة 92 من اللائحة الداخلية للمجلس وصدرت بقرار من رئيس المجلس خالد المشري.

وكان مجلس الدولة قد أعلن في وقت سابق عن اختيار ممثليه في لجنة 6+6 المختصة بإعداد القوانين الانتخابية مع مجلس النواب، برئاسة عمر أبوليفة وعضوية كل من أحمد الأوجلي، وحماد بريكاو، وفتح الله حسين، وفوزي العقاب، وماما سليمان.

وبحسب بيان المجلس فقد تم توجيه دعوة إلى لجنة مجلس النواب للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل، لإنجاز عمل اللجنتين في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام.