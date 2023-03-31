تيار بوسهمين: نظمنا دوري كرة في تاجوراء بعد مجهودات متواصلة من التجهيز والإعداد

أكد تيار يا بلادي الذي يقوده نوري بوسهمين تنظيمه دوري كرة قدم ببلدية تاجوراء، مؤكدا استمراره في هذه الجهود.

وقال التيار في بيان عبر “فيسبوك”: “في بادرة متميزة من مكتب تيار يابلادي تاجوراء وبمساعٍ مشكورة من أعضاء المكتب وعلى رأسهم علي الباجقني منسق المكتب انطلق في بلدية تاجوراء الدوري الثالث لكرة القدم برعاية مكتب تيار يا بلادي تاجوراء وبمشاركة عدد من الفرق الشبابية بالبلدية”.

وأضاف البيان: “يعتبر هذا الدوري واحداً من الأنشطة التي تعوَّد أعضاء مكتب تيار يا بلادي تاجوراء القيام بها في شهر رمضان من كل سنة”.

وتابع: “جاء هذا الدوري بعد مجهودات متواصلة من التجهيز والتحضير والإعداد حتى يكون في المستوى المطلوب، وقد تخلله مجموعة من الأنشطة التي تستهدف الجمهور وتحفزه على المشاركة والتفاعل”.

واستكمل البيان: “يتميز أعضاء مكتب يا بلادي تاجوراء بالمبادرات المتجددة والتي تولي اهتماماً خاصاً بالشباب في شتى المجالات العلمية والثقافية والرياضية التي تدل على رغبة أعضاء المكتب في الارتقاء بشريحة الشباب وتأهيلها لتكون شريحة فاعلة في المجتمع على جميع الأصعدة” على حد قوله.