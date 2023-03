المنقوش: لا بد من إنجاز صيانة مبنى الخارجية التاريخي المهم بالنسبة للدولة

ليبيا – تابعت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش افتتاح المرحلة الثانية من صيانة وترميم وتجهيز المبنى الرخامي المقر الرئيسي للوزارة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار لاطلاع المنقوش على عرض مرئي لمناقشته من قبلها مع الجهة المنفذة وإبداء بعض الملاحظات بشأنه، فيما حثت القائمين على أعمال الصيانة على الإسراع في الإنجاز لأهمية هذا المبنى التاريخي للدولة الليبية إذ يصل تاريخه لأكثر من 90 عامًا.

وبحسب البيان، زارت المنقوش مبنى إدارة المراسم بمقر الوزارة بعد استكمال صيانته.

