ليبيا.. طقس معتدل وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اعتدال الأجواء نسبيا مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و31 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية تتكاثر من مساء يوم الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة الغد وتنخفض يوم الأحد.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية، تظهر بها بعض السحب أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد على معظم المناطق.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية تسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين المقبلين.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.