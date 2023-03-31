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باتيلي يبحث مع وزير خارجية السودان تطورات الملف الليبي

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

التقى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي في الخرطوم وزير خارجية السودان المكلف، علي الصادق حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في ليبيا، واتفق باتيلي والصادق على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك أمن الحدود بين البلدين.

وأكد باتيلي في تغريدة له على تويتر ان الوزير السوداني أعرب عن دعم الحكومة السودانية للمساعي الحميدة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية المستعصية، وقيادة البلاد إلى انتخابات شاملة.

الوسوم

#عبدالله باتيلي الأمم المتّحدة السودان ليبيا

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الوطن الليبية

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