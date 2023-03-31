الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد حالة اعتدال على معظم المناطق، وتأخذ في الارتفاع بشكل تدريجي.

وبين المركز، في نشرته اليومية الصادرة اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و31 درجة مئوية في جميع مناطق البلاد.

في المنطقة الغربية الممتدة من رأس اجدير حتى سرت، و سهل الجفارة والجبل الغربي، تكون فيها السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء يوم الأحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصحبها بعض السحب التي تتكاثر مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة الغد وتنخفض يوم الأحد.

أما المنطقة الشرقية من خليج سرت إلى سهل بنغازي حتى امساعد فالسماء صافية، تظهر بها بعض السحب أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد على معظم المناطق.

مناطق الجفرة وسبها، والجنوب الغربي في غات، وغدامس والحمادة السماء صافية والرياح شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأحد إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية تسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين المقبلين.

أما مناطق الواحات، والسرير وتازربو والكفرة في الجنوب الشرقي، فالسماء تكون صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.