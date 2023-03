الدبيبة: من المهم تفعيل المشروعات الزراعية والتعاون مع القطاع الخاص

ليبيا- زار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وزارة الزراعة والثورة الحيوانية للاجتماع بالقائمين على تسيير شؤونها ومتابعة سير العمل فيها.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس المجتمعين الإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير الأعلاف للمربين وتوريد الأسمدة والأدوية والمبيدات للمزارعين والخطة الوزارية المعنية بتفعيل المشروعات الزراعية ومشاركة القطاع الخاص فيها ودور الشركة المعنية بتأمين سماد اليوريا.

وبحسب البيان، توافق المجتمعون على ضرورة زيادة الكمية المخصصة من هذا السماد للوزارة لتغطية الاحتياج المحلي والبدء الفعلي في دعم الأعلاف للمربين وتقديم كافة التسهيلات لهم من أسمدة وأدوية ومبيدات، ناقلًا عن الدبيبة تأكيده على أهمية تفعيل المشروعات الزراعية والاهتمام بها.

ووفقًا للبيان، شدد الدبيبة على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالبنود الأساسية وتوفير احتياجات الشرطة الزراعية للقيام بمهامها.

