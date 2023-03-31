أجواء معتدلة الحرارة على مناطق ليبيا أثناء فترة النهار

أخبار ليبيا 24

تبقي الأجواء معتدلة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة أثناء فترة النهار، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، إن درجات الحرارة تتراوح اليوم على معظم مناطق الشمال الغربي والخليج ما بين 22 و30 مئوية وتكون ما بين 17 و20 على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى طبرق، لافتًا إلى أنها تسجل على مناطق الوسط والجنوب ما بين 25 و32 مئوية.

وأضاف، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي ويتخللها سقوط أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.