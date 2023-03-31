بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 31 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 31 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقي الأجواء معتدلة نسبياً مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية تتكاثر من مساء يوم الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء يوم الأحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-30)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد وتنخفض يوم الأحد .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب إلى صافية.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-23)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأحد إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 31)مْ تسجل ارتفاع بسيط خلال اليومين القادمين.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-25)مْ،تسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:25)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:54).