لنقي: لابد من تجنيب ليبيا أن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى

راهن عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، على الحلول الدبلوماسية في لعب دور مهم مع القوى الدولية من أجل الحفاظ على استقلال ليبيا وتحقيق استقرارها.

وشدد لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة العمل الدؤوب على تجنيب البلاد أن تكون ساحة معركة مفتوحة لتصفية الحسابات بين الدول الأجنبية الكبرى”.

وقال لنقي:” لابد من تقديم مصلحة ليبيا وسلامة أراضينا وأمننا القومي قبل كل شيء”.

ولفت إلى أن الحلول الدبلوماسية يجب أن تلعب دوراً مهماً مع القوى الدولية للحفاظ على استقلال البلاد واستقرارها.

وأشار لنقي، في تغريدة أخرى، إلى أن لجنة المجلس الأعلى للدولة تم تشكيلها وتباشر عملها، قائلاً:” الأمل كبير للتوافق بين المجلسين لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة خلال هذا العام”.