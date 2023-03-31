باثيلي: وجود المرتزقة والقوات الأجنبية يشكل خطرا على السلام في ليبيا والمنطقة

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بدأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، جولة رسمية (السودان وتشاد والنيجر) في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وتهدف الجولة إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وجدد باثيلي التأكيد على إن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يشكل خطرًا كبيرًا على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة.

وقال المبعوث الأممي، إن هناك حاجة إلى العمل مع شركائهم لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلبًا على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة.