قزيط: اللغم الحقيقي الذي يجب الحذر منه هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن القول بإن طريقة تشكيل أعضاء لجنة (6+6) من مجلس الدولة، غير قانونية، هو كلام غير دقيق، ومن المستحيل أن تُشكل لجنة تحظى بموافقة كل أعضاء المجلس.

قزيط أكد في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، قال: “نحن جاهزون لدعم اللجنة لأن طريقها سيكون صعبًا، ونتمنى لها كل التوفيق”.

وأشار إلى أن الجميع لديه تحفظات واعتراضات على كيفية اختيار أعضاء اللجنة، وليس هناك مجال الآن للاعتراض، فالمهمة صعبة ولا نُريد التحدث في أمور صغيرة.

قزيط أعرب عن تمنيه بالوصول إلى حل للأزمة الليبية، معتبرًا أن اللغم الحقيقي الذي يجب الحذر منه هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي.

