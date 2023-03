النيابة العامة تعلن وصول الأجهزة الأمنية إلى مكان فتاة كانت مخطوفة

أعلن مكتب النائب العام اليوم 31 مارس، تمكنه من تفكيك عملية اختطاف فتاة وحجز حريتها مدة 3 أشهر غرب طرابلس، وفق قوله.

وبحسب المكتب، تمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بالمكتب من تقديم المعلومات اللازمة لتحديد مكان وجود الفتاة وإعادتها إلى ذويها.

وأضاف المكتب أن عناصر عسكرية بمدينة سرت تمكنت من ضبط المتهم بارتكاب واقعة الخطف، وفق ما أفاده المكتب.

فيما كلفت النيابة العامة جهاز الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال في جرائم القتل والشروع فيه، ثم سماع أقوال المقبوض عليه حيال الواقعات المرتكبة جميعا، وفق ما أفاده مكتب النائب العام.

المصدر: مكتب النائب العام

