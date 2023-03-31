النائب العام الليبي يكلف “الردع” بالتحقيق في واقعة خطف فتاة بطرابلس

أصدر النائب العام الليبي قرارا بتكليف ما يعرف بـ”جهاز الردع” الذي يقوده عبد الرؤوف كاره، بالتحقيق مع المتهم بخطف فتاة واحتجازها مدة ثلاثة أشهر غرب مدينة طرابلس.

وتابع النائب العام المستشار الصديق الصور الواقعة، حيث وجه بمباشرة إجراءات التحقيق بما في ذلك ضبط المتهم وإحضاره، ليتمكن قسم ضبط شؤون المعلومات والاتصالات من تحديد مكان الفتاة، ووصلت الضابطة القضائية إليها، ثم سلمتها إلى ذويها.

وأخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في تقديم المعلومات اللازمة لغاية تحديد مكان وجود الفتاة، فترتَّب عن ذلك وصول الضابطة القضائية إليها ثم تسليمها إلى ذويها.

وفي سياق تنفيذ التدابير الاحتياطية، تمكن عناصر الوحدات العسكرية في مدينة سرت من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، فكلفت النيابة العامة جهاز الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال في جرائم : القتل والشروع فيه والخطف والتهديد، ثم سماع أقوال المقبوض عليه حيال الواقعات جميعها؛ وعرض الأوراق على النيابة العامة خلال المواعيد المرعية .