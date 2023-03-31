مباحثات أممية سودانية حول تحديات سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

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بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي في الخرطوم رفقة وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ولجان الاتصال في ليبيا والسودان وتشاد والنيجر فيما يتعلق بسحب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكشف باتيلي في تغريدة له على تويتر تأكيد اللواء إبراهيم التزام وزارته بمواصلة التعاون المشترك ودعم الانسحاب المنسق لجميع هذه العناصر وإعادة دمجهم في القوات النظامية. ودعا إلى دعم الأمم المتحدة لتعزيز أمن الحدود بين السودان وليبيا.